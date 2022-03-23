Россия переведет оплату поставок газа в рубли

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. Изменится только валюта платежа.

"В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли", - заметил он.

"Прошу правительство дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций", - поручил президент.