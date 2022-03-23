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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин заявил, что оплата валютой товаров из РФ при поставке Западу потеряла смысл

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что Запад фактически объявил дефолт по своим обязательствам перед РФ, предложив отказаться от оплаты в валюте российских товаров, поставляемых в ЕС и США.

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"За последние дни на этой неделе рядом западных стран были приняты нелегитимные решения о так называемой заморозке российских активов. Этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС в принципе объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией", - заявил Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Теперь в мире каждый знает - и так-то подозревали - а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - сказал президент.

"Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Евросоюз и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла", - сказал Путин.

Он отметил, что обсуждал эту тему с коллегами на протяжении предыдущих дней, "ранее уже давал определение подобным действиям США и ЕС и не намерен вновь вдаваться в детали".

Владимир Путин доллар
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