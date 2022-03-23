Квота на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля может составить 1,5 млн тонн

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - С 15 апреля квота на экспорт из России подсолнечного масла может составить 1,5 млн тонн, шрота - 700 тысяч тонн, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев и добавил, что предполагается, что квота будет действовать по 1 сентября этого года.

Кроме того, власти планируются повысить пошлины на экспорт масличных культур и ввести экспортную пошлину на масличный лен, добавил он.

Источник на рынке, знакомый с предложениями по ограничению экспорта, сообщил, что экспортная квота может быть введена уже с 1 апреля.

Кроме того, сообщил Мальцев, планируется повысить пошлины на экспорт масличных культур и ввести экспортную пошлину на масличный лен. По его словам, пошлину на экспорт льна предлагается установить в размере 20%. Экспортные пошлины на подсолнечник и рапс планируется повысить до 70%, но не менее $490 за тонну. "Эти изменения должны вступить в силу с 1 апреля", - сказал он.

23 марта на совещании с участием президента Владимира Путина глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке подсолнечного масла. Это предложение уже направлено в Минэкономразвития.

Министр не видит сложностей с доступностью подсолнечного масла, "в том числе благодаря ранее принятым мерам таможенно-тарифного регулирования".

После доклада Патрушева Путин поручил Минсельхозу вместе с региональными властями внимательно следить за ситуацией с ценами и продуктами в торговых сетях, оперативно реагировать на возникающие сложности.

"Я надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательным образом следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях - с тем, чтобы оперативно реагировать на происходящие события. Степень надежности в этом смысле у нас достаточно большая и здесь главное, чтобы не было логистических проблем и была своевременная оперативная реакция", - сказал президент.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на масложировом рынке, предполагается, что квота на подсолнечное масло будет распределяться среди производителей по историческому принципу, поставки вне квоты предлагается обложить пошлиной в 70%, но не менее $1 000 за тонну.

Аналогичный механизм распределения предложен и для квоты на экспорт подсолнечного шрота. На поставки шрота внутри квоты также предлагается установить плавающую пошлину в 70% от разницы между ценой шрота на базисе FOB Аргентина и $185 за тонну.

В России с 1 сентября действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1000 за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Этот механизм будет действовать до 31 августа 2022 года. Кроме того, экспортными пошлинами ограничены поставки за рубеж подсолнечника, сои и рапса.