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Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Таможенная подкомиссия поддержала решение о квотировании экспорта подсолнечного масла, решение будет принято в ближайшее время, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

ЭкономикаКвота на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля может составить 1,5 млн тоннЧитать подробнее

"Что касается подсолнечного масла: с доступностью этого продукта нет сложности. Для сохранения стабильности ситуации мы проработали дополнительный комплекс мер, включая квотированием экспорта масла и шрота, - сказал он. - В ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект постановления правительства".

По его словам, соответствующее решение поддержано на комиссии по таможенно-тарифному регулированию. "Поэтому мы ожидаем принятия соответствующего решения (правительства РФ - ИФ) в ближайшее время", - сказал Патрушев.

Как сообщалось, квота на экспорт подсолнечного масла может составить 1,5 млн тонн. В Масложировом союзе сообщали, что она может быть введена с 15 апреля. Другие источники называли дату введения 1 апреля.

Дмитрий Патрушев
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