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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Новым финдиректором Prada станет бывший банкир Goldman Sachs

Новым финдиректором Prada станет бывший банкир Goldman Sachs
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA назначил новым финансовым директором бывшего сотрудника Goldman Sachs Group Inc. Андреа Бонини.

Он вступит в должность 2 мая, говорится в сообщении Prada.

Бонини в Goldman Sachs работал инвестиционным банкиром. Сначала он возглавлял отдел, фокусировавшийся на инвестициях в Италии, затем – международное подразделение, занимающееся инвестициями в модные бренды и предметы роскоши.

В Prada Бонини сменит Алессандра Коццани, который занимал должность CFO с 2016 года.

Бонини будет находиться в подчинении непосредственно у главных исполнительных директоров Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли.

Prada Goldman Sachs
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