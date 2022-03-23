Новым финдиректором Prada станет бывший банкир Goldman Sachs

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA назначил новым финансовым директором бывшего сотрудника Goldman Sachs Group Inc. Андреа Бонини.

Он вступит в должность 2 мая, говорится в сообщении Prada.

Бонини в Goldman Sachs работал инвестиционным банкиром. Сначала он возглавлял отдел, фокусировавшийся на инвестициях в Италии, затем – международное подразделение, занимающееся инвестициями в модные бренды и предметы роскоши.

В Prada Бонини сменит Алессандра Коццани, который занимал должность CFO с 2016 года.

Бонини будет находиться в подчинении непосредственно у главных исполнительных директоров Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли.