Prada не планирует крупных сделок и займется развитием собственных брендов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA на данный момент не планирует крупных приобретений, фокусируется на развитии собственных брендов, заявил на мероприятии в Венеции главный исполнительный директор Андреа Гуэрра.

"Задача компании сегодня - развивать наши бренды", - сказал Гуэрра.

Изданию Financial Times он сказал, что приобретения компании будут зависеть от решений ее конкурентов, которые захотят продать активы.

Отраслевые эксперты предполагали, что Prada возглавит консолидацию отрасли в Италии, пишет FT. Среди потенциальных целей для поглощения назывались бренды Armani и Versace.

Основатель Armani Джорджо Армани, которому в 2024 году исполнится 90 лет, заявил Bloomberg в апреле, что не исключает возможности слияния компании с более крупным конкурентом в будущем или ее выхода на открытый рынок.

В числе других итальянских компаний сферы товаров класса "люкс", которые сохраняют независимость, - Salvatore Ferragamo, Moncler и Ermenegildo Zegna.

Гуэрра ожидает, что активность в сфере слияний и поглощений в отрасли усилится в следующие несколько лет.

"В следующие два, три и пять лет многое случится, произойдет консолидация", - сказал он.

За последние годы Prada приобрела долю в компании Superior, занимающейся производством кожи для люксовых сумок и аксессуаров. Кроме того, в партнерстве с Zegna она инвестировала в производителя кашемира Filati Biagioli Modesto SpA и производителя трикотажа Luigi Fedeli e Figlio Srl.

С начала 2024 года капитализация Prada выросла на 34%.