Минпромторг отметил наличие на складах запасов непродовольственных товаров

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России складских запасов средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии хватит от двух недель до трех месяцев торговли, заявил на совещании президента с правительством глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что запасы наиболее востребованных повседневных товаров "возвращаются к стандартному уровню".

"Спрос на некоторые категории в конце февраля и первой декаде марта был в два-три раза выше обычного, но сейчас он ощутимо пошел на убыль. Продажи по отдельным позициям пока еще превосходят на 30-40% аналогичный период прошлого года, хотя и здесь быстро идет насыщение", - сказал министр.

На складах предприятий, по его сведениям, созданы трехмесячные запасы подгузников и накоплены запасы сырья для производства такого же объема. "Аналогичная ситуация и по другим товарам личной гигиены", - продолжил министр.

Запасы бытовой техники и электроники в стране сейчас составляют от полутора до трех месяцев, добавил он. По его словам, на территории России собирается с разной степенью локализации "около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок".

"Компании, осуществляющие сборку на территории России, они не планируют уходить с российского рынка, тем более у многих здесь развернуты свои R&D-центры. Это лишний раз подтверждает, что они сохранят присутствие на нашем рынке. Что касается импорта бытовой техники, основными поставщиками здесь выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать свои поставки", - отметил Мантуров.

Он добавил, что удорожание импортных компонентов и усложнение логистики повышают себестоимость бытовой техники и электроники для конечных потребителей. "Но имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют несколько сглаживать этот рост", - заверил министр.

На этом же совещании Мантуров отметил, что уход ряда иностранных производителей непродовольственных товаров не оказал серьезного влияния на рынок товаров и на рынок труда, многие другие мировые компании не собираются останавливать свои предприятия в России.