Экс-глава "Аэрофлота" Полубояринов перейдет на работу в другую компанию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Бывший CEO "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве, он перейдет на работу в одну из российских компаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в среду, выступая в Совете Федерации.

"Что касается Полубояринова Михаила Игоревича, он тоже находится в Москве, он никуда не уехал - он бывший генеральный директор "Аэрофлота" (...) Он будет работать в одной из российских компаний заместителем (руководителя - ИФ), он никуда не исчез", - сказал Савельев.

В начале марта "Аэрофлот" опровергал появившуюся в СМИ информацию об увольнении ее гендиректора Полубояринова. 10 марта РБК со ссылкой на источники сообщал, что подпавший под санкции ЕС Полубояринов перейдет на работу в "Почту России".

12 марта замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов написал в соцсети, что уволился из компании и покинул РФ.

4 марта гендиректор входящей в группу "Аэрофлот" "Победы" Андрей Калмыков ушел из авиакомпании по собственному решению.