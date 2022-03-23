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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

РКН составил на "Яндекс.Еду" протокол за утечку данных клиентов

Сайт с картой пользователей сервиса заблокирован

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил на сервис "Яндекс.Еда" административный протокол за утечку персональных данных клиентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.

22 марта СМИ сообщили о новой утечке данных пользователей сервиса. Как писал Forbes, данные, используемые при заказе через этот сервис, появились на карте на сайте, созданном, по данным Whois, 14 марта. Это фамилия, имя и отчество клиента, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, а также общая сумма заказов.

В пресс-службе сервиса "Интерфаксу" сообщили, что с 1 марта никаких новых утечек данных пользователей не было.

"Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса", - заявили в РКН в ответ на запрос агентства.

В ведомстве уточнили, что протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП, точную сумму штрафа определит суд.

Доступ к карте с данными пользователей сервиса заблокирован.

"На основании судебного решения указанный ресурс внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к нему ограничен", - сообщили в ведомстве.

Об утечке данных "Яндекс.Еда" сообщила 1 марта. Тогда говорилось, что служба безопасности компании выявила утечку телефонных номеров клиентов и информации о заказах, но не логинов и паролей или банковских данных. Данные были опубликованы "в результате недобросовестных действий одного из сотрудников", сообщала компания.

В связи с этим инцидентом сервис ужесточил подход к хранению информации, а также обратился в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов и пообещал принять меры, чтобы предотвратить распространение опубликованной информации.

Роскомнадзор Яндекс Яндекс.Еда
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