Петербуржец подал к "Яндекс.Еде" иск на 800 тыс. рублей из-за утечки данных

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал иск клиента сервиса "Яндекс.Еда" с требованием компенсации морального вреда из-за утечки персональных данных, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Николай Камнев просит суд обязать ООО "Яндекс", ООО "Яндекс.Еда" защитить его персональные данные, ограничить доступ к информации, а также взыскать в его пользу 800 тыс. рублей.

Уточняется, что до 25 апреля заявление отставлено без движения.

1 марта сервис "Яндекс.Еда" сообщил, что его служба безопасности выявила утечку информации пользователей, касающейся телефонных номеров и информации о заказах. Они были опубликованы "в результате недобросовестных действий одного из сотрудников", сообщала компания. При этом в компании заверяли, что утечка не коснулась банковских и платежных данных клиентов, а также логинов и паролей.

В связи с этим инцидентом сервис ужесточил подход к хранению информации, обратился в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов и принимает меры для предотвращения распространения опубликованной информации.

23 марта Роскомнадзор составил на "Яндекс.Еду" протокол за утечку данных клиентов. Доступ к сайту с пользовательскими данными заблокирован.

Как следует из публикаций СМИ, в суды других регионов, в частности, Москвы, поступают аналогичные иски.