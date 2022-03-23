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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения до 18,3%

Инфляционные ожидания бизнеса достигли максимума с января 2000 года

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения и российских предприятий в марте существенно выросли, говорится в комментарии Банка России.

Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в марте увеличились на 4,8 процентного пункта (п.п.) - до 18,3%. Это второй по величине результат за всю историю наблюдений (опрос осуществляется с апреля 2010 года, максимум был зафиксирован в декабре 2010 года на уровне 18,7%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным проведенного Банком России мониторинга, в марте достигли максимальных значений за всю историю наблюдений с января 2000 года, отмечает ЦБ.

Регулятор также обращает внимание на снижение потребительских настроений населения в марте до уровней 2015 - 2016 годов. При этом склонность домохозяйств к сберегательному поведению в марте немного увеличилась на фоне повышения общей экономической неопределенности, отмечает ЦБ.

Опрос населения "инФОМ" проводил с 28 февраля по 10 марта 2022 года.

Наблюдаемая населением инфляция в марте немного снизилась: на 0,8 п.п. - до 16,3%. Динамика оценок этого показателя была разнонаправленной для разных групп респондентов: они заметно снизились у группы со сбережениями и немного возросли у респондентов без сбережений, подчеркивает Банк России. Инфляционные ожидания сильно выросли у участников опроса как со сбережениями, так и без сбережений.

"Ожидая сильного ускорения инфляции в ближайшем будущем, респонденты заметно пересмотрели свои оценки текущего роста цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, с чем и было связано произошедшее снижение наблюдаемой инфляции", - поясняет ЦБ.

Участники опроса в более долгосрочной перспективе ожидают существенного замедления инфляции после всплеска в 2022 году. Оценка инфляционных ожиданий на три года вперед в марте составила 8%, что соответствует наиболее низким уровням ожиданий, наблюдавшимся в 2018 - 2019 годах, когда фактическая инфляция была вблизи 4% или ниже.

ЦБ также обращает внимание на существенное изменение предпочтений граждан относительно формы хранения сбережений. Доля участников опроса, считающих, что сбережения сейчас лучше хранить в наличной форме, возросла до 39% (+8 п.п. к февралю), это максимальное значение за весь период, когда задавался данный вопрос (с сентября 2012 года). Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2020 года на уровне 34%. Доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения на счете в банке, в начале марта уменьшилась до 30% (-5 п.п. к февралю), что является историческим минимумом.

Ценовые ожидания предприятий в марте выросли на фоне ослабления рубля и роста закупочных цен. Этот показатель увеличился во всех отраслях, кроме коммунальных услуг. Наиболее значительный рост произошел в розничной торговле, наименьший - у предприятий транспортировки и хранения, сферы услуг и добычи полезных ископаемых.

Банк России инФОМ
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