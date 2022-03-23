Росстат отметил ускорение подорожания сахара за неделю до 13,8%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - За неделю с 12 по 18 марта в России цены на сахар выросли на 13,8%, сообщил Росстат 23 марта. На предшествующей неделе сахар подорожал на 12,8%, теперь рост цен ускорился.

Как и неделей ранее, это стало самым высоким темпом роста на продовольственном рынке. С начала года сахара подорожал на 37,1%.

Резко ускорились темпы роста цен на лук - до 13,7% с 2,3% на предыдущей неделе. Ускоренными темпами дорожала и некоторая другая плодоовощная продукция. Так, цены на свеклу за неделю повысились на 5,2% (на 1,6% неделей ранее), на морковь - на 5,55% (на 3,4%), на капусту - на 6,4% (на 2,8%), на картофель - на 3,1% (на 1,9%), на яблоки - на 3,9% (на 2,6%).

В то же время рост цен на помидоры замедлился до 8,2% (на 12,3% неделей ранее), на бананы - на 7,8% (на 11,3%). Огурцы продолжают дешеветь, причем ускоренными темпами. За неделю их цена снизилась на 6,6% (на 1,2%).

В целом цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,8% против 4,8% неделей ранее.

Заметно подорожали другие продукты. Так, цены на чай выросли на 4% (на 1,8% неделей ранее), на соль - на 4% (на 3%), на макароны - на 2,1% (на 1,9%), на говядину - на 2,1% (на 0,89%), на яйца - на 1,4% (на 1,1%). Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки ускорился в два раза - до 1,4% с 0,7% неделей ранее.

На рынке круп активнее всего дорожал рис. За неделю цена на него повысилась на 3,9% против 2,7% неделей ранее. Гречка подорожала на 3,3% (на 2,7%), пшено - на 1,9% (на 2,2%)

Рост цен на сухие молочные смеси для детского питания замедлился до 1,1% с 4,1% на предыдущей неделе.