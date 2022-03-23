Цены промпроизводителей в РФ в феврале подскочили на 3,9%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2022 года выросли на 3,9% после увеличения на 0,1% в январе 2022 года, на 0,8% в декабре 2021 года, на 2,7% в ноябре, на 0,4% в октябре, снижения на 1,0% в сентябре, сообщил в среду Росстат.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей составил 23,5%, почти не изменившись относительно январского показателя (23,1%) и оставшись ниже аналогичного показателя в декабре 28,5% (скачок цен производителей в 2021 году стал максимальным с 2004 года).

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в феврале 2022 года выросли на 14,3% по сравнению с январем (в годовом выражении рост на 44,4%). В том числе в сфере добычи угля цены промпроизводителей в феврале повысились на 0,8% (в годовом выражении рост в 2,3 раза), в сфере добычи нефти и природного газа рост цен в феврале составил 19,5% (в годовом сравнении рост на 58,7%), в сфере добычи металлических руд - рост на 11,3% (в годовом сравнении увеличение всего на 1,9%).

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в феврале 2022 года выросли на 1,1% по сравнению с январем (в годовом сравнении рост составил 20,8%). В том числе в сфере производства пищевых продуктов рост цен в феврале составил 0,9% (в годовом выражении - 12,9%), в сфере производства химических веществ и химических продуктов - 1,1% (в годовом - 49,1%), в сфере производства кокса и нефтепродуктов - 0,6% (в годовом выражении - 32,4%), в металлургическом производстве цены производителей в феврале поднялись на 2% (в годовом выражении выросли на 19,3%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха цены производителей выросли в феврале на 1,1% (в годовом сравнении выросли на 4,3%).

Промышленное производство в РФ в феврале 2022 года выросло на 6,3% по сравнению с февралем 2021 года после повышения на 8,6% в январе, сообщил Росстат. За январь-февраль 2022 года промышленность выросла на 7,5%.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,6% после уменьшения на 0,7% в январе, роста на 1,3% в декабре и на 0,7% в ноябре.

"Позитивную динамику в феврале 2022 года в годовом сравнении показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к февралю 2021 года на 8,7%, обрабатывающие производства - на 6,9%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 6,9%. Из-за относительно теплого февраля энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы производства по сравнению с февралем 2021 года на 4,2%", - говорится в сообщении Росстата.

Отрасли, продемонстрировавшие в феврале 2022 года значительное увеличение производства (по сравнению с февралем 2021 года): выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 27,7%, предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - на 19,0%, производство мебели - на 16,6%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - на 15,4%.

По данным Росстата, рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 2,4% (февраль 2022 года к февралю 2020 года). Обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,5%, энергетический сектор - на 3,6%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 17,4%. Сырьевой сектор по сравнению с февралем 2020 года показал замедление темпов роста - на 1,3% "в связи со снижением объемов добычи нефти и газа на 4,9%".