РФ в феврале увеличила производство СПГ на 5% до 2,7 млн т

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в феврале 2022 года составило 2,7 млн тонн после 2,6 млн тонн в феврале 2021 года, сообщил Росстат.

Точно такое же (2,7 млн тонн) производство СПГ было в стране в феврале 2020 года, но тогда в високосном году в феврале было на один день больше.

"Сжиженного природного газа (СПГ) в феврале произведено 2,7 млн т, что на 4,7% больше, чем в феврале 2021 года, но на 9,8% меньше, чем в январе 2022 года", - говорится в сводке федеральной службы.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

В России крупнотоннажный СПГ производят завод "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", Shell, Mitsui, Mitsubishi) и завод "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка), а также установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.