Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Производство СПГ в России в августе выросло на 59% год к году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года производство сжиженного природного газа выросло на 59% в годовом исчислении, до 2,4 млн тонн, сообщил Росстат. К июлю 2022 года производство СПГ выросло на 2,9%.

"Производство СПГ за восемь месяцев 2022 года составило 21,6 млн т, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сводке ведомства.

В июле и августе 2021 года завод СПГ на "Сахалине-2" полностью останавливал производство для масштабного планового профилактического ремонта. Это позволило в 2022 году работать с большей производительностью.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалин-2", а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка, установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.

Росстат Сахалин-2 Ямал СПГ НОВАТЭК Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

TotalEnergies предупредила о риске прекращения платежей из России

Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках"

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Минфин РФ не исключил покупку "дружественной" валюты уже в этом году

Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });