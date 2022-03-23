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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Smartavia с 27 марта перейдет из "Домодедово" в "Шереметьево"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Smartavia сообщила, что с 27 марта начнет базироваться в аэропорту "Шереметьево" вместо "Домодедово". Об этих планах перевозчик сообщал в сентябре 2021 года.

"С началом действия весенне-летнего расписания полетов мы меняем наш базовый аэропорт в Москве. Тем самым, все регулярные рейсы Smartavia начиная с 27 марта 2022 года будут выполняться из регионов в аэропорт "Шереметьево", терминал B (вместо аэропорта "Домодедово")", - говорится в сообщении компании.

Smartavia - частная российская авиакомпания, контролируется холдингом Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова. Парк перевозчика состоит из 12 Boeing 737 и трех Airbus A320.

Smartavia Sky Invest Домодедово Шереметьево Москва Сергей Кузнецов
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