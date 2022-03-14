Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Авиакомпания Smartavia сменила гендиректора

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Гендиректором авиакомпании Smartavia стал Анатолий Семенюк, который возглавлял компанию в 2016-2018 годах. Он сменил Сергея Савостина, акционера Smartavia. Савостин возглавит совет директоров компании "на время кризисной ситуации", сказано в сообщении перевозчика.

Военная операция на Украине

"Текущая кризисная ситуация требует усиления компании менеджером с большим профильным опытом по производству, хорошо знакомым с вопросами поддержания летной годности воздушных судов и безопасности полетов. В то же время, совет директоров будет усилен управленцами, имеющими опыт работы в кризисных ситуациях", - прокомментировал Савостин через пресс-службу.

Семенюк занимал пост гендиректора авиакомпании "Нордавиа" (старый бренд Smartavia) с августа 2016 по ноябрь 2018 года. До этого он был заместителем технического директора в Red Wings, около 10 лет работал на руководящих должностях в группе "ЮТэйр".

Smartavia - частная российская авиакомпания, контролируется холдингом Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова. Парк перевозчика состоит из 12 Boeing 737 и трех Airbus A320.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Smartavia Сергей Савостин Анатолий Семенюк Сергей Кузнецов Евросоюз

Новости

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });