Авиакомпания Smartavia сменила гендиректора

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Гендиректором авиакомпании Smartavia стал Анатолий Семенюк, который возглавлял компанию в 2016-2018 годах. Он сменил Сергея Савостина, акционера Smartavia. Савостин возглавит совет директоров компании "на время кризисной ситуации", сказано в сообщении перевозчика.

"Текущая кризисная ситуация требует усиления компании менеджером с большим профильным опытом по производству, хорошо знакомым с вопросами поддержания летной годности воздушных судов и безопасности полетов. В то же время, совет директоров будет усилен управленцами, имеющими опыт работы в кризисных ситуациях", - прокомментировал Савостин через пресс-службу.

Семенюк занимал пост гендиректора авиакомпании "Нордавиа" (старый бренд Smartavia) с августа 2016 по ноябрь 2018 года. До этого он был заместителем технического директора в Red Wings, около 10 лет работал на руководящих должностях в группе "ЮТэйр".

Smartavia - частная российская авиакомпания, контролируется холдингом Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова. Парк перевозчика состоит из 12 Boeing 737 и трех Airbus A320.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.