Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - За торги среды на "Московской бирже" рубль подорожал к бивалютной корзине благодаря решению Банка России возобновить с 24 марта торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

К 19:00 курс доллара подешевел на 5,8 рубля, до 97,74 рубля. Евро к этому моменту дешевел на 6,5 рубля, до 108,01 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) дешевела на 6,1 рубля - до 102,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос по итогам торгов среды, сумев в итоге отыграть почти половину потерь с конца февраля. Поддержку нацвалюте оказали решение ЦБ возобновить с завтрашнего дня торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявление президента Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

После почти месячного перерыва ЦБ принял решение возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" 24 марта, будут доступны 33 самые ликвидные бумаги. Первый торговый день будет укороченным - с 9:50 до 14:00. Для этих бумаг будут запрещены короткие продажи.

С 21 марта возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля.

Путин заявил в среду, что принято решение перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Президент добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. Изменится только валюта платежа.

Банк России сообщил, что инфляционные ожидания населения и предприятий в марте существенно выросли. Инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в марте увеличились на 4,8 процентного пункта (п.п.) - до 18,3%. Это второй по величине результат за всю историю наблюдений (опрос осуществляется с апреля 2010 года, максимум был зафиксирован в декабре 2010 года на уровне 18,7%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным проведенного Банком России мониторинга, в марте достигли максимальных значений за всю историю наблюдений с января 2000 года, отмечает ЦБ.

Регулятор также обращает внимание на снижение потребительских настроений населения в марте до уровней 2015 - 2016 годов. При этом склонность домохозяйств к сберегательному поведению в марте немного увеличилась на фоне повышения общей экономической неопределенности, отмечает ЦБ.

Внимание рынков по-прежнему направлено на ситуацию на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие антироссийские санкции. Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу, где примет участие в саммите лидеров НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против России. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация Байдена готовит санкции и в отношении большинства депутатов Госдумы, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду журналистам, что власти страны намерены изучить вариант с введением новых санкций против России и оказании гуманитарной помощи Украине, сообщила газета "Санкэй".

Нефтяные котировки ускорили темпы подъема в среду вечером после выхода данных Минэнерго США о недельном снижении запасов этого энергоресурса в стране. К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 5,14%, до $121,41 за баррель, майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 4,74%, до $114,45 за баррель.

В центре внимания участников нефтяного рынка также остается ситуация на Украине и санкции, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта укрепляется как к доллару, так и к евро, чему способствовала новость о переходе на расчеты в рублях при поставках российского газа в недружественные страны. "В моменте курс доллара опускался чуть ниже 95 рублей, что является минимумом со второго марта, а ближе к вечеру доллар торгуется ниже уровня в 100 рублей. Евро снижается сопоставимо, торгуясь ниже 109 рублей. Хорошей новостью для российского рынка является также решение ЦБ с 24 февраля возобновить торги на рынке акций, хотя на первом этапе количество доступных инструментов будет ограничено наиболее ликвидными бумагами. Разговоры о дополнительных санкциях в отношении России продолжаются, но в меньшей степени влияют на курс, поскольку дальнейшее ограничение экспорта энергоресурсов из РФ со стороны Европы, о чем сейчас идет речь, в моменте способно нанести существенный урон европейской экономике. В этой связи в краткосрочной перспективе потенциал введения новых значимых санкций со стороны европейских стран ограничен. Тем не менее, на фоне этих разговоров цена майского фьючерса для нефти Brent в среду снова поднялась выше $121 за баррель", - отмечает Беспалов.

ЦБ 23 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 2 067,6 млрд рублей) в среднем по ставке 19,2% годовых.

Банки на аукционе 1-дневного репо, проводившемся в рамках "тонкой настройки" в среду, привлекли 796,1 млрд рублей, сообщил регулятор.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ опустил официальный курс доллара на 24 марта на 91,23 копейки, до 103,1618 рубля, и уменьшил курс евро на 1,522 рубля, до 113,2613 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 1,0983 рубля по отношению ко вторнику и составил 102,9664 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 1,7458 рубля и составил 102,2738 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 800,598 млн, из которых $750,366 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 трлн 50,232 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,68 копейки, до 114,4668 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 2,0005 рубля, до 112,4979 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 606,135 млн евро, из которых 308,756 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 297,379 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 20,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 33 б.п. - до 21% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 23 б.п. - до 22,83% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 25 б.п. - до 23,92% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 8 б.п. - до 24,38% годовых.