Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

ЦБ запретил исключать из котировальных списков бирж бумаги компаний с российскими корнями

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что ввел до января 2023 года мораторий на исключение из котировальных списков российских бирж акций и расписок компаний с российскими корнями с первичным листингом на иностранных торговых площадках в случае их делистинга за рубежом.

Речь идет об акциях иностранных эмитентов, а также депозитарных расписках, "удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к организованным торгам по решению российской биржи в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"".

ЦБ дополнительно определил льготный период для соблюдения требований к стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов в целях поддержания инвестиционных паев таких фондов в котировальном списке и их оставлении в списке биржи - до 1 января 2023 года.

Эту информацию регулятор довел до организаторов торговли.

"Реализация этих мер позволит иностранным эмитентам, в том числе имеющим основную часть бизнеса в России, а также паевым инвестиционным фондам, ценные бумаги которых включены в список российской биржи, сохранить листинг и существующий уровень листинга", - говорится в пресс-релизе.

"Мосбиржа" ранее решила смягчить требования для поддержания листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к торгам по инициативе эмитента, и паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

"До 1 января 2023 года к ценным бумагам иностранных эмитентов не будет применяться требование о листинге этих ценных бумаг на иностранной бирже. При этом такие эмитенты обязаны продолжить раскрывать информацию в объеме и порядке, которые соответствуют правилам раскрытия иностранной биржи, или в соответствии с требованиями Банка России, установленными для российских эмитентов", - сообщила биржа.

К акциям и депозитарным распискам иностранных эмитентов до 1 января 2023 года также не будут применяться требования для включения в котировальные списки биржи при принятии решения о понижении уровня листинга ценных бумаг.

Банк России Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Власти Удмуртии попросили Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram

Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. Обобщение

Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. Обобщение

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

Курс рубля отыграл половину потерь, полученных с конца февраля

Росстат отметил ускорение подорожания сахара за неделю до 13,8%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Недельная инфляция в РФ третью неделю подряд оставалась в районе 2%

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения до 18,3%

"Северсталь" не смогла провести тестовую выплату купона по евробондам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });