ЦБ запретил исключать из котировальных списков бирж бумаги компаний с российскими корнями

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что ввел до января 2023 года мораторий на исключение из котировальных списков российских бирж акций и расписок компаний с российскими корнями с первичным листингом на иностранных торговых площадках в случае их делистинга за рубежом.

Речь идет об акциях иностранных эмитентов, а также депозитарных расписках, "удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к организованным торгам по решению российской биржи в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"".

ЦБ дополнительно определил льготный период для соблюдения требований к стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов в целях поддержания инвестиционных паев таких фондов в котировальном списке и их оставлении в списке биржи - до 1 января 2023 года.

Эту информацию регулятор довел до организаторов торговли.

"Реализация этих мер позволит иностранным эмитентам, в том числе имеющим основную часть бизнеса в России, а также паевым инвестиционным фондам, ценные бумаги которых включены в список российской биржи, сохранить листинг и существующий уровень листинга", - говорится в пресс-релизе.

"Мосбиржа" ранее решила смягчить требования для поддержания листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к торгам по инициативе эмитента, и паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

"До 1 января 2023 года к ценным бумагам иностранных эмитентов не будет применяться требование о листинге этих ценных бумаг на иностранной бирже. При этом такие эмитенты обязаны продолжить раскрывать информацию в объеме и порядке, которые соответствуют правилам раскрытия иностранной биржи, или в соответствии с требованиями Банка России, установленными для российских эмитентов", - сообщила биржа.

К акциям и депозитарным распискам иностранных эмитентов до 1 января 2023 года также не будут применяться требования для включения в котировальные списки биржи при принятии решения о понижении уровня листинга ценных бумаг.