Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:52

"Мосбиржа" возобновит торги российскими бумагами из иностранных юрисдикций

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 29 марта возобновит торги иностранными акциями, входящими в индекс биржи, в режиме основных торгов наряду с обыкновенными акциями с 9:50 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Банка России.

Кроме того, эти бумаги будут доступны в режиме РПС в период с 9:30 до 19:00 по московскому времени. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж.

Время торгов корпоративными облигациями в режиме основных торгов продлено до 18:50, в режиме РПС эти бумаги будут доступны с 9:30 до 19:00.

Торги остальными иностранными акциями и облигациями пройдут в режиме РПС с 9:30 до 19:00.

По остальным инструментам торги на "Московской бирже" пройдут в режиме, аналогичном установленному на 28 марта 2022 года.

Мосбиржа Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифные планы

ВТБ убрал свой бренд из инвестиционно-брокерских активов

ВТБ убрал свой бренд из инвестиционно-брокерских активов

ВЭБ продал долю в "Мосбирже" госкомпании "Алмазювелирэкспорт"

Фонд Mubadala приостановит инвестиции в Россию

Фонд Mubadala приостановит инвестиции в Россию

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

В Wildberries отвергли данные аналитиков о подорожании ряда товаров в четыре раза

Рубль закрыл торги уверенным ростом в ожидании новостей об очных переговорах

Рубль закрыл торги уверенным ростом в ожидании новостей об очных переговорах

Белла Златкис покинет наблюдательный совет "Мосбиржи"

"Атон" предупредил о сложностях переориентации экспорта сырья на Китай

Деньги ФНБ планируется применить для докапитализации компаний в сложном положении

Деньги ФНБ планируется применить для докапитализации компаний в сложном положении
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });