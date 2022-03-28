"Мосбиржа" возобновит торги российскими бумагами из иностранных юрисдикций

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 29 марта возобновит торги иностранными акциями, входящими в индекс биржи, в режиме основных торгов наряду с обыкновенными акциями с 9:50 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Банка России.

Кроме того, эти бумаги будут доступны в режиме РПС в период с 9:30 до 19:00 по московскому времени. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж.

Время торгов корпоративными облигациями в режиме основных торгов продлено до 18:50, в режиме РПС эти бумаги будут доступны с 9:30 до 19:00.

Торги остальными иностранными акциями и облигациями пройдут в режиме РПС с 9:30 до 19:00.

По остальным инструментам торги на "Московской бирже" пройдут в режиме, аналогичном установленному на 28 марта 2022 года.