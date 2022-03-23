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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

ВТБ планирует первым начать прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что первым из банков планирует начать работать по новым условиям льготной ипотечной госпрограммы, о которой 23 марта вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на совещании чиновников у президента Владимира Путина 23 марта.

"С 23 марта в офисах банка клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит на новых условиях. Первые сделки ВТБ проведет с даты вступления в силу постановления правительства РФ", - заверили в кредитной организации.

В соответствии с новыми условиями, предельная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей - для остальных регионов. Ставка составит 12%.

"Условия по ней для населения по-прежнему остаются гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России позволят расширение максимальной суммы кредита в 2-4 раза и дополнительные субсидии государства", - прокомментировал ситуацию заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он подчеркнул, что платежеспособность заемщиков в текущих условиях будет проверяться особенно тщательно.

Первый взнос по всем программам составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой составляет 30 лет.

Хуснуллин допустил, что условия программы могут быть скорректированы на период, оставшийся до ее запланированного окончания.

"Эту меру предлагаю пока утвердить до 1 июля, как она была. Дальше смотреть по мере того, как будет пополняться ипотечный портфель. Эта позиция совместно подготовлена. В случае поддержки, все документы за неделю будут подготовлены, и с 1 апреля все будет работать", - сказал вице-премьер.

Путин согласился с этим предложением.

ВТБ Марат Хуснуллин Правительство Владимир Путин Анатолий Печатников
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