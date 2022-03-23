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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

Сумма кредита для Москвы увеличится до 12 млн рублей

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ повысит ставку по программе льготной ипотеки с 7% до 12%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чтобы поддержать объемы ввода жилья, правительство предложило оставить на прежних условиях программы семейной, дальневосточной и сельской ипотеки.

При этом действующая до 1 июля 2022 года программа льготной ипотеки будет модифицирована: ставка вырастет до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье увеличится с 3 млн до 12 млн рублей (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область), для остальных регионов - до 6 млн рублей.

"Будем смотреть, как эта программа заработает, и при необходимости будем ее корректировать", - заявил Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.

В июле прошлого года власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов.

Также в стране действуют другие льготные ипотечные госпрограммы, такие как "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Сельская ипотека" и т.д.

Марат Хуснуллин Владимир Путин
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