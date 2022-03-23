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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:57

Париж предложил странам МЭА подумать над высвобождением SPR

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Странам-членам Международного энергетического агентства необходимо принять в отношении дизельного топлива аналогичные меры, как с нефтью и газом, заявила министр комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили на министерской встрече стран МЭА.

По ее словам, что в отношении дизельного топлива нужно также подумать над планом из 10 пунктов по снижению зависимости от него, как это было сделано по нефти и газу.

"Нам нужно смотреть на дизель таким же образом, применять аналогичный подход. Нам всем нужно держаться вместе, чтобы стоять плечом к плечу, особенно, в отношении стратегических запасов, чтобы мы могли пережить следующие несколько недель и месяцев", - сообщила Помпили.

Ранее Energy Aspects сообщило, что запасы дизтоплива в Европе в марте сократятся до самого низкого уровня с 2018 года. Дефицит ДТ усугубляет, в том числе, снижение производства на российских НПЗ, которые являются его крупнейшим поставщиком в Европу. Цены на дизтопливо на фоне его нехватки и опасений рынка уже подскочили до рекордного уровня.

МЭА в начале марта заявило о высвобождении 63 млн баррелей из стратегических запасов (SPR), чтобы избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также вооруженного конфликта на Украине. Половину объема должны были поставить США.

При этом две трети из 63 млн баррелей относились к нефти, остальное - к нефтепродуктам (17 млн баррелей), причем "высвобождение" в отношении нефтепродуктов касалось "снижения обязательных требований к запасам на предприятиях".

МЭА Франция Барбара Помпили Европа
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