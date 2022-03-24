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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

США пообещают странам ЕС до 15 млрд кубометров газа в виде СПГ в 2022 году

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США завершают работу над соглашением о поставке до 15 млрд кубометров газа в виде сжиженного природного газа в страны Евросоюза в 2022 году, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, главная цель соглашения - снизить зависимость ЕС от российского природного газа.

Ожидается, что о достигнутой договоренности утром 25 марта объявят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден.

США уже отказались от импорта российского топлива, Великобритания пообещала сделать то же самое к концу года. Однако в Европе мнения разделились, поскольку многие страны, включая Германию, опасаются дальнейшего скачка цен на энергоресурсы.

ЕС поставил цель снизить импорт российского газа на 50 млрд кубометров в текущем году. Восполнить поставки планируется за счет импорта сжиженного газа из США, Катара и Египта. Это может оказаться непростой задачей, поскольку производители поставляют СПГ по долгосрочным контрактам, обычно рассчитанным на весь объем производства, пишет FT.

США Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Джо Байден
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