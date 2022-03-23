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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:57

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве
На московском заводе Renault
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Компания Renault Group в среду вечером сообщила, что приостанавливает работу своего завода в Москве.

"Совет директоров сегодня провел встречу и принял решение с сегодняшнего дня приостановить работу завода Renault в Москве", - говорится в заявлении на сайте компании.

В нем также указано, что группа рассматривает возможные варианты, касающиеся ее доли в "АвтоВАЗе", но при этом обещает действовать ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России.

"Renault Group напоминает, что уже выполняет все необходимые меры, чтобы выполнять международные санкции", - подчеркивается в заявлении.

Концерн добавляет, что уже начал принимать необходимые меры для соблюдения международных санкций.

"АвтоВАЗ", выпускающий автомобили Lada и Renault на своих заводах в Тольятти и Ижевске, до конца 2021 года на 100% принадлежал нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%). В конце прошлого года завершился перевод 100% акций "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились - 68% на 32%

Renault Group Москва
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