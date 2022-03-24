"АвтоВАЗ" выпустит менее зависимые от импорта версии Lada

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" активно работает над заменой ключевых импортных автокомпонентов, переориентирует производство автомобилей Lada для снижения зависимости от зарубежных поставок, сообщила компания.

"Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Автопроизводитель отмечает, что предпринимает меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива из 40,8 тыс. сотрудников. В частности, компания приняла решение в этом году перенести на 4-24 апреля летний корпоративный отпуск, который планировался на период с 25 июля по 14 августа. В этот период концерн намерен приложить максимум усилий для восстановления цепочек поставок.

"В отношении последнего заявления группы Renault: руководство группы "АвтоВАЗ" внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами компании", - отмечает российский автопроизводитель.

Французская группа Renault, владеющая 68% долей в капитале "АвтоВАЗа", накануне заявила, что "оценивает доступные варианты" участия в российском предприятии, "принимая во внимание текущую конъюнктуру и действуя ответственно по отношению к своим 45 тыс. сотрудников в России".

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи "АвтоВАЗа" за январь-февраль 2022 г. составили 40,423 тыс. автомобилей Lada (-19,4%).

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая Renault Group (68%) и "Ростеху" (32%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, их держателем стало ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились - 68% на 32%.