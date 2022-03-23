Российские инвесторы попросили не урезать скоропалительно их права

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Скоропалительные ограничения, которые сейчас предлагается ввести для инвесторов, способны отбросить развитие российского рынка далеко назад, а эффект от их реализации окажется для него разрушительным и непоправимым, считает Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ).

Организация попросила чиновников "отказаться от идей аннулирования прав акционеров", которые были озвучены в последнее время.

На фоне антироссийских санкций и массовых заявлений иностранных компаний о приостановке деятельности в России российские власти стали пересматривать права акционеров и самих компаний. Российские эмитенты получили возможность до конца 2022 года не раскрывать частично или в полном объеме свою отчетность, данные о контролирующих и подконтрольных лицах и т.д., если это чревато введением санкций. При этом был увеличен с 1% до 5% размер минимального пакета акций, дающий право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки. Инвесторы из недружественных стран лишились возможности осуществлять сделки с российскими ценными бумагами без одобрения правительственной комиссии.

Этот блок уже состоявшихся изменений может оказаться не последним. Накануне стало известно о письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением "для защиты национальных интересов" ограничить права акционеров-нерезидентов стратегических предприятий или компаний с госучастием, а также принадлежащих им не менее чем на 20% организаций. Кроме того, для снижения негативного эффекта от антироссийских санкций в РСПП временно - на три-пять лет - предложили упростить для компаний ряд корпоративных процедур, писал РБК.

Письма с критикой озвученных идей АПИ направила широкому кругу чиновников и парламентариев: председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, председателю Госдумы Вячеславу Володину и ряду других.

В них Ассоциация "просит отказаться от идей аннулирования прав акционеров" и, напротив, обеспечить неукоснительное соблюдение прав и интересов всех инвесторов российских компаний.

Продажа за бесценок

АПИ критикует идеи об упрощении процедуры выкупа акций у миноритариев. Шохин в письме Решетникову предложил снизить с 95% до 90% пакет акций, который позволяет владельцу принудительно выкупить оставшиеся ценные бумаги, и отменить условие о том, что до этого на продажу акций согласились не менее 10% акционеров. Кроме того, в письме предлагалось сократить с 6 до 3 месяцев срок для определения средневзвешенной цены, по которой выкупаются ценные бумаги, писал РБК.

"Снижение порога и отмена обязательного предварительного приобретения 10% акций приведет к упрощению выкупа для мажоритарного акционера с ущемлением прав миноритарных акционеров. Действующие нормы призваны защищать справедливую оценку выкупаемых акций, тем самым гарантируя акционерам справедливую компенсацию при принудительном изъятии их собственности", - говорится в письмах АПИ, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Ассоциация настаивает, что "наличие миноритарных акционеров не создает для компании, в том числе в нынешней ситуации, какой-либо угрозы, которая требовала бы применения экстренных мер по принудительному лишению их акций за бесценок".

При этом правило о минимальном сроке в 6 месяцев призвано гарантировать акционерам возможность выхода из компании по справедливой цене при осуществлении значимых корпоративных событий, указывает АПИ, подчеркивая, что "выкуп по средневзвешенной 6-месячной цене не угрожает финансовому состоянию компании".

Новые критерии для одобрения делистинга

Не разделяет АПИ и идею о снижении минимального порога для принятия решения о делистинге с 95% до 75% голосов всех акционеров компании с одновременным отказом от существующего ограничения в 10% чистых активов, которые могут быть направлены на выкуп ценных бумаг у несогласных с делистингом.

"Делистинг любого рода в целом резко ущемляет интересы миноритарных инвесторов, теряющих ликвидность их вложений, а для некоторых инвесторов - и вовсе возможность владеть ими. Предлагаемое уменьшение порога, в частности, увеличивает риски для миноритарных акционеров всех компаний с низкой долей акций в свободном обращении, создавая дополнительные причины для их продажи", - говорится в письме.

АПИ полагает, что делистинг не принесет значимой пользы компании, "кроме экономии некоторых сил и средств, требующихся для поддержания публичного статуса".

Нерезиденты

Не согласна АПИ и с идеями ограничить в правах акционеров-нерезидентов. РСПП предложило "для защиты национальных интересов" ограничить права акционеров-нерезидентов стратегических предприятий или компаний с госучастием, а также принадлежащих им не менее чем на 20% организаций, писал РБК. Среди озвученных предложений: не учитывать их голоса на общем собрании, лишение их права требовать выкупа акций в случае несогласия с реорганизацией компании и изменением устава, лишение права требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, разрешение компаниям не платить таким акционерам дивиденды. Однако ЦБ РФ или правкомиссия по повышению устойчивости экономики могли бы делать исключения из перечисленных ограничений в отношении резидентов конкретных стран, писал РБК со ссылкой на письмо РСПП.

"Корпоративные права - это часть совокупности прав, определяющих стоимость акций, которая учитывает права на участие в управлении компанией, права, позволяющие эту стоимость защищать и сохранять, а также права получения доходов от участия. Предлагаемое поражение в правах нерезидентов приведет к резкой утрате оставшейся стоимости их инвестиций", - считает АПИ.

По мнению Ассоциации, реализация этих идей будет означать долгосрочную потерю российским рынком доверия всех типов инвесторов и не будет способствовать финансовой стабилизации, в отличие от ограничений на вывод капитала. Поражение части инвесторов в правах, например, по принципу их странового происхождения, считает АПИ, создаст опасения и риски для инвесторов всех остальных типов, тем самым нанося урон будущему развитию российских рынков капитала.

Потеря доверия

АПИ считает необоснованными и неразумными инициативы, направленные на лишение миноритарных акционеров их прав. "Инициативы неразумны - в силу разрушительного и непоправимого негативного эффекта, который повлечет для российского рынка реализация этих предложений", - говорится в письмах.

"Скоропалительные ограничительные решения, принимаемые сегодня, способны отбросить развитие рынка далеко назад, затруднив возможности компаний по привлечению капитала в будущем", - настаивает АПИ.

С последним тезисом согласен глава НАУФОР Алексей Тимофеев. "Мы возражаем против такого рода ограничений (для инвесторов, предложенных РСПП - ИФ), и считаем, что это было бы шагом назад в защите миноритарных инвесторов, которую мы выстраивали в течение многих лет", - сказал он.

"Попытка решить текущую ситуацию какими-то пожарными средствами, это неразумная политика, она нанесет огромный вред компаниям, повлияв на мотивацию всех перечисленных выше лиц. Все это отразится на экономике России в целом", - считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

По его словам, решая пусть сложные, но сиюминутные задачи, нужно всегда думать о будущем, о той среде, которая создавалась годами и может помочь сохранить экономику России, восстановиться после кризиса. Поэтому нельзя забывать о том, как компании будут существовать дальше, работать в условиях рыночной экономики, взаимодействовать с акционерами, сотрудниками, контрагентами, банками.