Власти оценили потребность системообразующих предприятий в кредитах в 1,5 трлн руб.

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ запустило программы субсидирования кредитования системообразующих предприятий для промышленности и торговли, а также в сельском хозяйстве, готовятся такие же программы в сфере транспорта и энергетики, заявил первый-вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с РСПП.

По его словам, потребность в объемах кредитования системообразующих предприятий оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн рублей.

"Белоусов встретился с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. На встрече обсуждались вопросы поддержки отечественного бизнеса в условиях внешнего санкционного давления", - сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера.

"Максимально сняли, ищем и продолжаем снимать ограничения по регуляторике. Принят закон о переводе плавающих ставок в фиксированные с отнесением разницы на конец года. Плотно работаем по логистике, снимаем логистические затруднения, которые у нас сейчас есть. Главная задача - это поддержка торговли. Параллельно - минимизация спада экономики, помощь компаниям в формировании логистики и сохранении занятости", - приводится в сообщении комментарий Белоусова об уже принятых правительством мерах.

"Необходимо отметить понимание глубинных проблем правительством. Если в начале этой кризисной ситуации было ощущение, что быстро все будет урегулировано и санкционное давление будет спадать, то сейчас понятно, что это давление будет достаточно долгим. Нам нужно коллегиально думать, как совместно работать достаточно длительный период времени", - приводится комментарий главы РСПП Александра Шохина.

По словам Шохина, сейчас промышленников интересуют вопросы кредитования организаций в связи с повышением Банком России ключевой ставки до 20%, транспортно-логистические цепочки, рост тарифов на услуги естественных монополий, валютное регулирование.

"Предложенный правительством переход на фиксированные ставки льготного кредитования на пополнение оборотных средств - это очень важное решение, которое устраивает бизнес. Мы также исходим из того, что будут задействованы все инструменты стимулирования промышленности и инвестиционной активности, что будет работать демпфирование высокой ключевой ставки", - отметил Шохин.

Кроме того, в РСПП предложили обсудить налоговые меры поддержки топливного рынка в России, чтобы не допустить повышения цены на нефть и нефтепродукты и поддержать деятельность компаний без уменьшения отчислений доходов в бюджет. Среди других вопросов, которые затронули участники совещания - доступность проектного финансирования и рост стоимости стройматериалов.

Как сообщалось, системообразующие организации смогут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых (предприятия промышленности и торговли) или 10% годовых (предприятия АПК). Соответствующие постановления на прошлой неделе подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.