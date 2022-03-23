Каждому пятому латвийскому автоперевозчику придется уйти с рынка

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - После закрытия границ Латвии с Россией и Белоруссией для грузовых автомобильных перевозок латвийский логистический рынок покинут около 20% автоперевозчиков, заявила в Сейме начальник отдела координации международных автомобильных перевозок латвийской автотранспортной дирекции Индра Громуле.

Она отметила, что перевозки в Россию и Белоруссию пока продолжаются, но их объемы падают в среднем на 35% в неделю.

Латвия присоединилась к предложению стран Балтии и Польши к ЕС закрыть автомобильное сообщение с Россией и Белоруссией.

"По нашим оценкам, если границы будут закрыты, около 20% перевозчиков уйдут с рынка", - добавила Громуле.

На вопрос главы комиссии Вячеслава Домбровского, есть ли у латвийских автоперевозчиков пространство для маневра на других рынках, Громуле ответила, что польские и западноевропейские перевозчики очень активны. Кроме того, с учетом требований нового Пакета мобильности ЕС о правах и обязанностях водителей, автомобиль должен раз в восемь дней бывать в стране происхождения, поэтому позиции латвийских перевозчиков не особенно хороши.