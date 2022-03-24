Пассажирское ж/д сообщение в Латвии под угрозой из-за отсутствия запчастей из РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Латвийское предприятие AS Pasazieru vilciens (АО "Пассажирский поезд", PV) в условиях санкционных ограничений ищет альтернативу запчастям российского и белорусского производства для ремонта пассажирских поездов, в некоторых сегментах ситуация критическая, заявил агентству BNS председатель правления компании Роджер Янис Григулис.

Он отметил, что пассажирские поезда компании произведены в советское время, все запчасти и комплектующие для них закупались на постсоветском пространстве. Самый новый поезд выпущен в 1988 году. Самый старый был построен в 1960-х годах, и "требуется виртуозная работа, чтобы содержать его в порядке".

Глава Pasazieru vilciens заявил, что отсутствие запчастей ставит под угрозу движение поездов.

"Мы были в Эстонии и пытаемся купить запчасти, которые у них еще есть на складе. Конечно, мы должны искать какие-то альтернативы, и у нас были встречи как с итальянскими, так и с польскими и чешскими производителями", - сказал Григулис, добавив, что проблема в настоящее время также и с сырьем, так как железо, алюминий и многие другие виды также поступают с постсоветского пространства, где сейчас действуют ограничения.

"Мы ищем (альтернативу - ИФ), находим какие-то решения, в некоторых сегментах создан буфер. Но есть сегменты, где ситуация критическая", - сказал Григулис. В качестве примера он привел проблемы с двигателями российского завода "Звезда" (Санкт-Петербург, специализируется на выпуске высокооборотных дизельных двигателей и агрегатов на их базе - ИФ), которыми оснащены семь дизельных поездов Pasazieru vilciens.

Согласно материалам на сайте компании, Pasazieru vilciens - единственное предприятие в Латвии, которое перевозит пассажиров по железной дороге по всей территории страны.

Pasazieru vilciens создано вместо прежних структурных подразделений Latvijas dzelzcels ("Латвийские железные дороги"). С октября 2008 года находится в государственной собственности.