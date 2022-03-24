Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Пассажирское ж/д сообщение в Латвии под угрозой из-за отсутствия запчастей из РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Латвийское предприятие AS Pasazieru vilciens (АО "Пассажирский поезд", PV) в условиях санкционных ограничений ищет альтернативу запчастям российского и белорусского производства для ремонта пассажирских поездов, в некоторых сегментах ситуация критическая, заявил агентству BNS председатель правления компании Роджер Янис Григулис.

Он отметил, что пассажирские поезда компании произведены в советское время, все запчасти и комплектующие для них закупались на постсоветском пространстве. Самый новый поезд выпущен в 1988 году. Самый старый был построен в 1960-х годах, и "требуется виртуозная работа, чтобы содержать его в порядке".

Глава Pasazieru vilciens заявил, что отсутствие запчастей ставит под угрозу движение поездов.

"Мы были в Эстонии и пытаемся купить запчасти, которые у них еще есть на складе. Конечно, мы должны искать какие-то альтернативы, и у нас были встречи как с итальянскими, так и с польскими и чешскими производителями", - сказал Григулис, добавив, что проблема в настоящее время также и с сырьем, так как железо, алюминий и многие другие виды также поступают с постсоветского пространства, где сейчас действуют ограничения.

"Мы ищем (альтернативу - ИФ), находим какие-то решения, в некоторых сегментах создан буфер. Но есть сегменты, где ситуация критическая", - сказал Григулис. В качестве примера он привел проблемы с двигателями российского завода "Звезда" (Санкт-Петербург, специализируется на выпуске высокооборотных дизельных двигателей и агрегатов на их базе - ИФ), которыми оснащены семь дизельных поездов Pasazieru vilciens.

Согласно материалам на сайте компании, Pasazieru vilciens - единственное предприятие в Латвии, которое перевозит пассажиров по железной дороге по всей территории страны.

Pasazieru vilciens создано вместо прежних структурных подразделений Latvijas dzelzcels ("Латвийские железные дороги"). С октября 2008 года находится в государственной собственности.

Pasazieru vilciens Латвия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 24 марта

Пентагон сообщил об отказах от контактов руководства Минобороны РФ

ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от России

ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от России

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине
Военная операция на Украине

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Умерла Мадлен Олбрайт

Умерла Мадлен Олбрайт
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код