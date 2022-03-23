Райффайзенбанк может расторгнуть контракт о постройке нового офиса в Москве

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Райффайзенбанка 24 марта рассмотрит вопрос о расторжении контракта с АО "Специализированный застройщик "Московский бизнес инкубатор" (входит в группу "Эталон") на строительство нового офисного здания для головного офиса, следует из сообщения кредитной организации.

"Райффайзенбанк и группа "Эталон" сейчас находятся в процессе обсуждения условий дальнейшего сотрудничества по проекту строительства офисного здания. Другие подробности раскрывать не можем пока", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Сейчас Райффайзенбанк занимает три офисных здания в Москве: 11-этажный бизнес-центр "Менгер" в Nagatino i-Land, 5-этажный офис на Смоленской-Сенной, а также этаж в БЦ "Мегаполис" (с 2020 года), напомнил представитель кредитной организации. Бэк-офисы Райффайзенбанка также расположены в Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске. В Омске расположен IT-хаб Raiffeisen TechCenter, где работает часть IT-команды, в Ярославле и Коломне - офисы центра операционно-сервисного обслуживания.

Генеральным подрядчиком строительства новой штаб-квартиры Райффайзенбанка в рамках соглашения с СЗ "Московский бизнес инкубатор" в марте 2021 года было выбрано АО "ФОДД". Новое административно-деловое здание банка должно было находиться в Москве на проспекте Андропова, говорится в материалах на сайте генподрядчика. Площадь 16-этажного здания должны была составить 34 тысячи кв. м. Ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2022 году.

Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), по итогам 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".