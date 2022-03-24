"ЛУКОЙЛ" купил сеть АЗС "ЕКА" в Москве и области
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" стал владельцем 100% ООО ТК "ЕКА" и ООО "ЕКА-Процессинг", специализирующихся на торговле нефтепродуктами, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
ООО ТК "ЕКА", согласно сайту компании, владеет 85-ю АЗС по Москве и Московской области, 33 автомойками и станцией быстрой зарядки электромобилей. "ЕКА-Процессинг" занимается обслуживанием топливных карт.
Соответствующие изменения произошли 23 марта. Прежде обе компании принадлежали "Газпромбанк-Эридан", ЗПИФ комбинированный.
Согласно сайту "ЕКА", это крупнейший независимый оператор на рынке нефтепродуктов.