ФАС одобрила с предписанием ходатайство "ЛУКОЙЛа" о покупке сети АЗС "ЕКА"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила с предписанием ходатайство "ЛУКОЙЛа" о приобретении ООО "ТК ЕКА", которому принадлежит сеть АЗС в Москве и Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что выполнение предписания не допустит необоснованный рост стоимости топлива в географических границах Красногорска, где компания займет долю выше 50%.

"В связи с осуществлением сделки "ЛУКОЙЛу" необходимо выполнять ряд требований ФАС. Компании предписано не повышать стоимость нефтепродуктов на АЗС в Красногорске без экономически обоснованных причин. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" должен продавать на АЗС не только премиальное топливо, но и базовое, так как это расширит выбор для потребителей марки бензинов и дизельного топлива. Еще одним требованием предписания антимонопольного ведомства является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже. Также "ЛУКОЙЛ" не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на биржевых торгах у других нефтяных компаний или дочерних структур. Это позволит обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" стало известно, что "ЛУКОЙЛ" стал владельцем 100% ООО ТК "ЕКА" и ООО "ЕКА-Процессинг". ООО ТК "ЕКА", согласно сайту компании, владеет 85 АЗС в Москве и Московской области, 33 автомойками и станцией быстрой зарядки электромобилей. "ЕКА-Процессинг" занимается обслуживанием топливных карт. Соответствующие изменения в структуре владения произошли 23 марта. Прежде обе компании принадлежали "Газпромбанк-Эридан", ЗПИФ комбинированный.

Согласно сайту "ЕКА", это крупнейший независимый оператор на рынке нефтепродуктов. "ЛУКОЙЛ" оперирует сетью из более чем 200 АЗС в Москве и Московской области.