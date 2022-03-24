Мосбиржа сегодня возобновит расчет индексов МосБиржи и РТС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мосбиржа сегодня возобновит расчет индексов Мосбиржи и РТС, говорится в сообщении биржи.

Московская биржа в четверг после перерыва снова будет проводить с 9:50 до 14:00 торги 33 акциями российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи. Расчет индексов будет осуществляться с 10:00 до 13:40, в 13:50 будут рассчитаны значения индексов по итогам аукциона закрытия.

В состав индекса МосБиржи и индекса РТС входят 43 ценные бумаги: 33 акции российских эмитентов и 10 акций и депозитарных расписок на акции иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России.

Ценные бумаги, входящие в индексы, торги которыми не возобновятся 24 марта, будут учитываться в индексе МосБиржи и индексе РТС по ценам закрытия торгов 25 февраля.

При расчете индекса РТС по этим ценным бумагам будут учтены рублевые цены на 25 февраля 2022 года, конвертированные по текущему биржевому курсу доллара США.

Совокупный вес иностранных ценных бумаг в индексе МосБиржи и индексе РТС по состоянию на 25 февраля 2022 года составлял 13,4%.

О дате возобновления расчета остальных индексов акций будет сообщено дополнительно.