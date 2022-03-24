Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Мосбиржа сегодня возобновит расчет индексов МосБиржи и РТС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мосбиржа сегодня возобновит расчет индексов Мосбиржи и РТС, говорится в сообщении биржи.

Московская биржа в четверг после перерыва снова будет проводить с 9:50 до 14:00 торги 33 акциями российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи. Расчет индексов будет осуществляться с 10:00 до 13:40, в 13:50 будут рассчитаны значения индексов по итогам аукциона закрытия.

ЭкономикаЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерываЦБ возобновит торги на рынке акций МосБиржи после почти месячного перерываЧитать подробнее

В состав индекса МосБиржи и индекса РТС входят 43 ценные бумаги: 33 акции российских эмитентов и 10 акций и депозитарных расписок на акции иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России.

Ценные бумаги, входящие в индексы, торги которыми не возобновятся 24 марта, будут учитываться в индексе МосБиржи и индексе РТС по ценам закрытия торгов 25 февраля.

При расчете индекса РТС по этим ценным бумагам будут учтены рублевые цены на 25 февраля 2022 года, конвертированные по текущему биржевому курсу доллара США.

Совокупный вес иностранных ценных бумаг в индексе МосБиржи и индексе РТС по состоянию на 25 февраля 2022 года составлял 13,4%.

О дате возобновления расчета остальных индексов акций будет сообщено дополнительно.

Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МосБиржа объявила дискретные аукционы по акциям пяти компаний

Рост индекса МосБиржи превысил 10% после возобновления торгов

Рынок акций РФ открылся падением индекса РТС на 15%

Рынок акций РФ открылся падением индекса РТС на 15%

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

"ЛУКОЙЛ" купил сеть АЗС "ЕКА" в Москве и области

"ЛУКОЙЛ" купил сеть АЗС "ЕКА" в Москве и области

Росрыболовство предложило регулировать цены на рыбу

Росрыболовство предложило регулировать цены на рыбу

Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов до 15 апреля

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

"СУЭК" не смог вовремя выплатить купон по евробондам-2026

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });