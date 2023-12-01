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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Часть требований по иску к ЦБ из-за остановки торгов в 2022 году передали в Мосгорсуд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 ноября выделил в отдельное производство требование 20 физлиц к Банку России о признании незаконным бездействия, "выразившегося в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках".

Как сказано в определении на сайте суда, арбитраж решил выделить данное требование в отдельное производство и направить его в Мосгорсуд "для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом".

О передаче дела на рассмотрение в суд общей юрисдикции на заседании ходатайствовал представитель инвесторов, сказано в решении. Исследовав материалы дела, суд счел, что "требования заявителей в части оспаривания бездействия Банка России к специальной компетенции арбитражного суда не отнесены, в связи с чем подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции".

Дело рассматривалось в рамках иска группы частных инвесторов к ЦБ о признании недействительными предписаний на остановку торгов на "Московской бирже" в 07:52 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия, следует из материалов картотеки дел.

В качестве третьих лиц привлечены Национальный клиринговый центр (НКЦ) и "Московская биржа".

Следующее заседание по делу в Арбитражном суде Москвы назначено на 15 января 2024 года.

Утром 24 февраля 2022 года после объявления о начале специальной военной операции на Украине "Московская биржа" открыла торги в 7:00 в обычном режиме. После обрушения котировок ценных бумаг и курса рубля в 7:52 торги были приостановлены до особого распоряжения, а спустя два часа возобновлены.

В тот день на российском рынке акций произошел рекордный обвал за всю его историю, под давлением панических распродаж индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов.

Мосгорсуд НКЦ Банк России Мосбиржа Арбитражный суд Москвы
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