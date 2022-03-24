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Минпромторг к апрелю обсудит с властями Москвы будущее завода Renault

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг к началу апреля намерен обсудить со столичными властями судьбу производственной площадки Renault в Москве, о прекращении работы на которой французский автоконцерн объявил накануне.

"Перспективы развития производственного комплекса ЗАО "Рено Россия" (г. Москва) Минпромторг России обсудит с правительством Москвы. О совместно выработанных решениях будет объявлено до конца следующей недели", - сообщила пресс-служба Минпромторг.

Накануне Renault сообщила, что решение о приостановке производства на заводе ЗАО "Рено Россия" было принято на заседании совета директоров концерна в среду.

ЗАО "Рено Россия" создавалось в 1998 году как совместное предприятие Renault и правительства Москвы, к концу 2012 года было полностью выкуплено французами. Предприятие выпускало кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, купе-кроссовер Renault Arkana.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Renault в РФ в 2021 году выросли на 2,4%, до 131 552 шт.

Минпромторг Renault
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