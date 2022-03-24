НСПК фиксирует снижение загрузок новых карт в Apple Pay

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир", фиксирует снижение загрузок новых карт в сервис Apple Pay, сообщили "Интерфаксу" в НСПК.

"Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами "Мир" проходит без ограничений. На стороне НСПК все работает штатно", - говорится в сообщении.

В НСПК добавили, что направили запрос в компанию Apple.

Оплата ранее привязанной картой "Мир" несанкционного банка сейчас проходит с помощью сервиса Apple Pay, убедился корреспондент "Интерфакса".

Ранее в четверг в соцсетях пользователи Apple Pay начали жаловаться, что не могут добавить в сервис карты "Мир".