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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Philip Morris рассмотрит реструктуризацию бизнеса в РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International (PMI) рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов.

Решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде, которые оказывают прямое воздействие на темпы и объемы производства табачной и никотиносодержащей продукции, говорится в сообщении компании.

При этом ключевыми приоритетами PMI в России остаются соблюдение всех социальных обязательств перед российскими сотрудниками, выполнение всех текущих налоговых и деловых обязательств, а также строгое соответствие действующему законодательству РФ, подчеркнула компания.

Philip Morris International
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