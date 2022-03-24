Philip Morris рассмотрит реструктуризацию бизнеса в РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International (PMI) рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов.

Решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде, которые оказывают прямое воздействие на темпы и объемы производства табачной и никотиносодержащей продукции, говорится в сообщении компании.

При этом ключевыми приоритетами PMI в России остаются соблюдение всех социальных обязательств перед российскими сотрудниками, выполнение всех текущих налоговых и деловых обязательств, а также строгое соответствие действующему законодательству РФ, подчеркнула компания.