Новым владельцем бизнеса Imperial Brands в РФ может стать структура "Мегаполиса"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Новым владельцем российского бизнеса британского табачного концерна Imperial Brands может стать "Сигарный дом "Фортуна" (СДФ), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой два источника на табачном рынке.

Основанный в Одессе в 1999 году СДФ работает в РФ с 2011 года как совместное предприятие дистрибьютера "Мегаполис" Игоря Кесаева, Сергея Кациева и бизнесмена с Украины Виталия Белоуса. Компания занимается продажей сигар, табака, курительных аксессуаров, материалов и оборудования, управляет собственной розницей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50,01% долей в ООО "СДФ" принадлежат АО "ТК Мегаполис", остальные 49,99% - кипрской BVG Cigar House Fortuna LTD. Выручка СДФ по РСБУ в 2021 году составила 4,09 млрд рублей, чистая прибыль - 404 млн рублей.

В Imperial Brands в РФ "Коммерсанту" подтвердили факт сделки, добавив, что инвестор будет назван позднее. В СДФ и "Мегаполисе" комментарии не предоставили.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под такими наименованиями, как Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West и др.

Imperial Brands 20 апреля сообщил, что передал бизнес в РФ российским инвесторам. Сделка подлежит согласованию местными регуляторами, которое ожидается в ближайшее время. В связи с выходом из российского бизнеса Imperial Brands ожидает неденежное списание в размере 225 млн фунтов стерлингов.

В марте Imperial Brands объявил о приостановке работы в РФ, включая производство на заводе в Волгограде, продаж и маркетинговой активности, а затем начал переговоры о передаче бизнеса с российским юрлицом.

В РФ компания работает через ООО "Империал Тобакко Волга" (производственная структура) и ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг". Выручка "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" в 2021 году сократилась на 1,1%, до 69,94 млрд рублей, чистая прибыль - в 3,5 раза, до 141 млн рублей, свидетельствуют данные отчетности компании по РСБУ, опубликованные в системе "СПАРК-Интерфакс".

Imperial Brands занимала около 5,5% российского табачного рынка (по оценкам "Бизнес аналитики", которые приводит "Коммерсантъ").

Главный редактор информагентства "Русский табак" Максим Королев, чьи слова приводит издание, полагает, что все выпускающиеся компанией в РФ бренды, скорее всего, продолжат производиться по временной лицензии.

Другие табачные компании

Об уходе с российского рынка ранее объявила еще одна табачная компания - British American Tobacco plc (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" и др.). BAT инициировала процесс "быстрой передачи" бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством, сообщала компания.

Табачный концерн Philip Morris International (Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др.) рассматривает реструктуризацию бизнеса в РФ, включая передачу активов.

Крупнейшая компания на табачном рынке РФ - Japan Tobacco International (Winston, LD, Camel, Sobranie, "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I" и др.) - объявила, что приостанавливает новые инвестиции и маркетинговую активность в России.