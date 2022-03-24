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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Глеб Франк включен в SDN List

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глеб Франк, основной владелец и председатель совета директоров "Русской рыбопромышленной компании", включен в санкционный список США - SDN List, сообщил в четверг OFAC американского Минфина.

Франк попал под санкции как лицо, связанное с Ксенией Франк, а она, в свою очередь, из-за аффилированности с железнодорожным оператором "Трансойл" (принадлежит Геннадию Тимченко), говорится в документе.

РРПК занимает первое место в России и третье в мире по добыче минтая. Она также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и краба. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. У инвесткомпании Франка "Роквелл капитал" есть проекты в ряде других отраслей, включая лесопереработку.

Глеб Франк Геннадий Тимченко Ксения Франк Минфин США РРПК Роквелл Капитал
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