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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Глеб Франк снизил доли в подконтрольных компаниях до 29,9%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глеб Франк, попавший под санкции США, снизил доли в подконтрольных компаниях до 29,9%, сообщается в ЕГРЮЛ.

Совладельцами ООО "Русская рыбопромышленная компания" стали Евгений Орлов (27,5%), Антон Чертков (22,59%) и Станислав Аксенов (20%). ООО "РМД ЮВА" принадлежит 0,01% компании.

В компаниях "Русский краб", "Примкраб" и "Роквелл Капитал" доли распределились следующим образом: Франк - 29,9%, Орлов - 27,5%, Чертков - 22,6%, Аксенов - 20%.

Как сообщалось, Франк также ушел с постов председателя советов директоров ГК "Русский краб" и РРПК. На эти посты избран Евгений Орлов. В своем заявлении по этому поводу Франк сообщал, что намерен сфокусироваться на личных проектах в России.

Франк в марте был включен в санкционный список США - SDN List за связь с Ксенией Франк, а она, в свою очередь, из-за аффилированности с железнодорожным оператором "Трансойл" (принадлежит Геннадию Тимченко).

РРПК занимает первое место в России и третье в мире по добыче минтая. Она также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и крабов. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. "Русский краб" и "Примкраб" являются одними из ведущих добытчиков этого водного ресурса.

У инвесткомпании Франка "Роквелл капитал" есть проекты в ряде других отраслей, включая лесопереработку.

Глеб Франк США Русский краб Геннадий Тимченко РРПК Роквелл капитал
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