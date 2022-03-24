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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

GEFCO ищет варианты вывода РЖД из своего капитала

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Французский логистический оператор GEFCO с участием Министерства экономики Франции ищет варианты изменения структуры акционеров компании. Об этом "Интерфаксу" сообщили в группе GEFCO.

Ранее 24 марта издание Les Echos сообщило, что GEFCO при поддержке государства ищет покупателя на 75% своего капитала, которыми владеет подпавшее под санкции ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). По информации журналистов, интерес к активу проявила крупнейшая французская контейнерная линия CMA-CGM, компания CAT, а также фонды Anchorage и DK.

В РЖД не стали комментировать эту информацию.

РЖД купили 75% акций GEFCO у PSA Peugeot Citroen в 2012 году за 800 млн евро. PSA осталась миноритарием - в том числе из-за стратегической важности деятельности GEFCO для автомобилестроительного концерна. Прежнее руководство РЖД, а также транспортные чиновники мотивировали эту сделку планами развития логистического направления в рамках стратегии развития российской ж/д монополии. Компания в основном работает в странах Европы и Африки.

GEFCO Франция РЖД Peugeot Citroen CMA-CGM
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