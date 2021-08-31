Правительство изменило решение о продаже пакета РЖД в GEFCO

Из документа исключено упоминание IPO французской компании

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство разрешило продать 75 млн акций французского логистического оператора GEFCO, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги". Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина от 28 августа, документ опубликован на портале правовой информации.

Продажа разрешается "путем совершения одной или нескольких сделок по цене не ниже рыночной, определенной на основании независимого оценщика".

При этом признано утратившим силу распоряжение от 28 февраля 2019 года Оно позволяло РЖД реализовать в ходе IPO пакет величиной не менее 25% + 1 акция GEFCO, но не более 35% минус 1 акция.

"Российские железные дороги" купили 75% акций GEFCO у PSA Peugeot Citroen в 2012 году за 800 млн евро. PSA осталась миноритарием - в том числе из-за стратегической важности деятельности GEFCO для автомобилестроительного концерна. Прежнее руководство РЖД, а также транспортные чиновники мотивировали сделку планами развития логистического направления в рамках стратегии развития российской ж/д монополии. Компания в основном работает в странах Европы и Африки.

В 2017 году гендиректор "Российских железных дорог" Олег Белозеров заявил, что монополия изучает вопрос продажи части акций GEFCO. "Мы можем оставить у себя просто контрольный пакет, при этом извлечь часть денег уже от увеличенной стоимости компании, которые направить в какой-то другой бизнес, который дал бы нам еще больший эффект", - говорил он.

При этом Андрей Старков, занимавший тогда пост замглавы монополии, позднее заявлял, что российская компания прорабатывает различные варианты продажи части своей доли в GEFCO, включая совместную реализацию с частью пакета PSA, а также IPO, хотя и отмечал, что "каких-либо принципиальных решений нет".

Весной 2018 года Les Echos сообщило со ссылкой на свои источники, что PSA Peugeot-Citroen выставила на продажу свои 25% акций GEFCO. По их данным, PSA отталкивается от оценки около $250 млн. В октябре 2018 года уже сама GEFCO заявила, что планирует IPO на 2019 года на парижской бирже Euronext при благоприятных рыночных условиях и получении необходимых разрешений регулирующих органов.

Правда, через непродолжительное время GEFCO заявила, что планировавшееся IPO отложено, хотя компания и ее акционеры "остаются приверженными" этой идее в зависимости от рыночных условий и получения разрешений регулирующих органов.

При этом в начале 2020 году Старков заявил, что РЖД допускают вероятность выхода в правительство РФ с инициативой продать долю в GEFCO не в ходе IPO, а иным образом. "Может быть, мы попросим нашего акционера дать нам бОльшую свободу действий в части выбора способа реализации пакета. В том числе, возможно привлечение стратега для развития компании на новых рынках", - говорил он.

"Китай, страны Персидского залива - это те рынки, к которым ощущается чрезвычайный интерес. Но там GEFCO присутствует пока достаточно ограниченно", - пояснял топ-менеджер.

В случае изменения планов, уточнял он, потребуется изменять распоряжение правительства, которое позволяло монополии продать пакет GEFCO. "Способ продажи указан - первичное размещение на бирже. Поэтому в данной ситуации, возможно, это потребует (корректировки - ИФ)", - говорил Старков.