"Яндекс", Ozon и Wildberries попросили правительство поддержать онлайн-торговлю

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ведущие российский компании сектора e-commerce - Wildberries, Ozon и "Яндекс" (владеет маркетплейсом "Яндекс.Маркет") - обратились в правительство РФ с просьбой принять меры поддержки отечественной онлайн-торговли, включая распространение на игроков рынка налоговых льгот для IT-отрасли и обеспечение бесперебойной работы в странах СНГ.

Соответствующее письмо направлено в правительство на прошлой неделе, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

Отправку письма "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе "Яндекс.Маркета". "Интерфакс" также направил запросы в Ozon и Wildberries.

Проблема двойного налогообложения в Казахстане и Белоруссии

В частности, компании предлагают решить проблему двойного обложения НДС товаров российских интернет-ритейлеров в Казахстане и Белоруссии.

С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля 2022 года Белоруссии российские интернет-магазины должны платить НДС на товары, реализованные в указанных странах, при условии, что для них сохраняется требование оплачивать НДС и в России. Речь идет о налоговой ставке НДС в 20% в РФ, 12% - в Казахстане и 20% - в Белоруссии.

Ozon, Wildberries и "Яндекс" указывают, что Казахстан и Белоруссия - "лишь две страны мира, при дистанционной продаже товаров в которые взимается двойной НДС", существенно ограничивающий потенциал экспорта в эти страны через интернет-торговлю.

Инициаторы обращения предлагают унифицировать правила налогообложения в ЕАЭС, либо разработать механизм подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте из РФ.

Кроме того, интернет-компании предлагают целый ряд мер, которые позволили бы минимизировать риски от приостановки деятельности платежных систем Visa и Mastercard. В их числе: развитие в странах СНГ локальных платежных систем, включая "Мир" и "Белкарт"; возможность на уровне СНГ принимать в банкоматах и в качестве оплаты карты локальных платежных систем РФ, Белоруссии и Казахстана; развитие системы быстрых платежей (по аналогии с СБП) и межсистемной интеграции Центробанков стран СНГ. Помимо этого, предлагается на уровне СНГ развивать российские аналоги ApplePay и GooglePay для бесконтактной оплаты.

Также предлагается обеспечить подключение РФ, белорусских и казахстанских кредитных организаций к Системе передачи финансовых сообщений - это, по мнению авторов обращения, позволит подготовиться к отключению России от SWIFT.

Меры поддержки компаний интернет-торговли

Кроме того, Ozon, Wildberries и "Яндекс" предлагают распространить на компании интернет-торговли меры поддержки IT-отрасли, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным 2 марта, а также льготы, предусмотренные в рамках "налогового IT-маневра".

Меры поддержки IT-отрасли включают: освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года; льготные кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке до 3%; отсрочка от призыва на военную службу для действующих сотрудников IT-компаний в возрасте до 27 лет; расширение списка IT-компаний, получающих налоговые преференции и др.

Действующий с 2021 года "налоговый маневр" устанавливает для российских IT-компаний ставку по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую ставку в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты; пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Льготы применяются в отношении организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации ПО составляет не менее 90%, численность сотрудников - не менее 7 человек.

"Стабильная работа маркетплейсов в первую очередь связана с устойчивостью IT-инфраструктуры, поэтому логично считать маркетплейсы IT-компаниями", - подчеркнули в "Яндекс.Маркете".

Кроме того, Ozon, Wildberries и "Яндекс" предлагают ввести моратории на штрафы за некорректное отражение движения товаров в системах "Честный знак" и "Меркурий", на проведение мероприятий по валютному контролю при взаимодействии контрагентов из ЕАЭС, реализовать эксперимент по передаче фискальных данных от компаний интернет-торговли напрямую в ФНС - без использования фискальных накопителей.

Другие предложения интернет-компаний во многом пересекаются с предложениями Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), направленными в правительство в начале марта. Как сообщал "Интерфакс" 18 марта, в частности, АКИТ предлагала снять запрет на дистанционную продажу рецептурных лекарств и алкоголя. Среди других мер поддержки ритейл-отрасли, о которых просила АКИТ, - ограничение максимального размера эквайринговой комиссии на уровне 1% для предприятий торговли, расширение применения механизмов территорий опережающего развития (ТОСЭР), расширение сотрудничества с самозанятыми, мораторий на проверки и др.