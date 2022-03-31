Годовая прибыль Wildberries по РСБУ выросла в 6,7 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries в 2021 году замедлил рост выручки по РСБУ, но увеличил чистую прибыль в 6,7 раза.

По данным "СПАРКа", выручка ООО "Вайлдберриз" в 2021 году повысилась на 32,5%, до 224,94 млрд рублей. В 2020 году рост этого показателя составлял 45,2%, в 2019 году - 68,2%.

Валовая прибыль "Вайлдберриз" в прошлом году увеличилась на 86,3%, до 123,74 млрд рублей. Валовая маржа составила 55% против 39,1% годом ранее.

Коммерческие расходы повысились на 61,9%, до 91,44 млрд рублей.

Прибыль от продаж выросла в 3,3 раза - до 31,97 млрд рублей с 9,7 млрд рублей в 2020 году.

Чистая прибыль "Вайлдберриз" по итогам 2021 года увеличилась в 6,7 раза, до 14,062 млрд рублей с 2,114 млрд рублей в 2020 году (в 2019 году прибыль составляла 4,415 млрд рублей, в 2018 году - 1,882 млрд рублей, в 2017 году - 428,25 млн рублей).

В 2021 году компания направила 51,55 млн рублей на уплату на уплату дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу собственников (470,8 млн рублей в 2020 году).

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей с НДС. Кроме России, Wildberries работает еще в нескольких странах.