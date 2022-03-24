На одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. Обобщение

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Первый день торгов на российском рынке акций "Московской биржи" после почти месячного перерыва прошел без масштабных распродаж благодаря мерам, предпринятым Банком России, считают участники рынка, опрошенные "Интерфаксом".

Ведущую роль сыграл запрет "шортов" и мораторий на продажи со стороны нерезидентов, отмечают эксперты. Кроме того, незадолго до открытия торгов появилась информация, что ЦБ неофициально, но настойчиво рекомендовал институциональным инвесторам воздержаться от продаж.

Все эти факторы сделали торги после рестарта до некоторой степени искусственными, зато позволили избежать негатива и даже обеспечили российский рынок порцией такого дефицита, как позитивные заголовки.

"Центробанк спас российский рынок и частных инвесторов. Введенные регуляторные меры позволили активам не упасть. В итоге рынок вырос более чем на 4%, одни бумаги очень сильно росли, другие падали. Но панических распродаж не было. Иностранные инвесторы не могли продавать, российские инвесторы не имели возможности шортить. В этом случае кто будет продавать акции? Для инвесторов в таком случае остается открытым вопрос: ну, продал, а что купить взамен? Куда вложить освободившиеся средства? В ОФЗ от инфляции не спрячешься. В общем, итог вполне закономерный", - считает директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами компании "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

А был ли Минфин?

Мнения участников относительно возможного присутствия на первых торгах средств ФНБ, в котором на спасение рынка зарезервировали 1 трлн рублей, разошлись.

Одни заявили, что заметили показательные большие заявки, другие сообщили, что ничего похожего не наблюдали.

"На рынке были достаточно серьезные заявки по наиболее ликвидным бумагам, что позволяет предположить, что в сложившихся условиях это, скорее всего, покупки на средства ФНБ. Делались они не просто так, а для того, чтобы банки могли разгрузить свои инвестиционные позиции. На старте мы видели рост крупных компаний, которые обычно интересуют наши большие банки в качестве залога по операциям репо. Без средств крупного покупателя, который сейчас у нас есть в практически единственном лице - это ЦБ и Минфин, такие движения в акциях были бы невозможны", - считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Мне кажется, рынок не дошел до тех уровней, где государство было готово выкупать, поэтому поддержка ФНБ не ощущалась. Думаю, она оставлена на будущее, если понадобится", - возражает Сосновский.

Минфин не ответил на запрос "Интерфакса".

Случайный рост

При этом эксперты заявляют, что открытие рынка оказалось лучше ожиданий.

"Открытие торгов прошло лучше многих ожиданий: очередного обвала не произошло, хотя торги сопровождались повышенной волатильностью", - поясняет руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.

Волатильность усиливалась, вероятно, из-за срабатывания многочисленных маржин-коллов.

"О количестве маржин-коллов можно судить по косвенным признакам. Например, очень резкие колебания котировок свидетельствуют о больших принудительных закрытиях. Бумаги постоянно переводились в режим дискретных аукционов", - рассказал Кочетков.

По его мнению, сегодняшний рост индекса едва ли можно считать новой тенденцией.

"Рост индекса сегодня - это, скорее, случайность, чем закономерность. Во-первых, присутствовали покупки в ФНБ с целью заблокировать снижение. Во-вторых, поскольку индекс при открытии заметно вырос, то сработали ордера на закрытие коротких маржинальных позиций. Видно, что дорожали компании, у которых экспорт находится в более-менее безопасном состоянии. Дешевели компании, которые реально пострадали от сложившейся ситуации, - это металлурги, "Аэрофлот" и т.д.", - отметил Кочетков.

При этом рост происходил на относительно небольших оборотах.

По данным "Мосбиржи", совокупный объем торгов акциями составил 108,6 млрд рублей, 58% оборота обеспечили физлица. В обычные дни обороты оставляют 200 млрд рублей и выше. В дни февральской распродажи обороты по бумагам индекса превышали 600 млрд рублей.

Сосновский сравнил ситуацию со "своеобразной песочницей, где торгуют только свои".

Плавный откат

Кочетков полагает, что по мере снижения волатильности можно будет увидеть плавное падение индекса.

"Вероятно, торги продолжатся в таком ручном режиме. Для роста российского рынка нет ни объективных факторов, ни объективных условий, поэтому, скорее всего, будет постепенное снижение. Никто не заинтересован в том, чтобы оно было очень резким, поэтому регулятор будет потихоньку поддерживать рынок и опускать его до приемлемых значений, где появится частный спрос", - считает Кочетков.

Сосновский полагает, что произойдет перераспределение средств инвесторов в бумаги компаний, наименее пострадавших от сложившейся ситуации в России и мире.

"Я думаю, что будет перераспределение в сторону компаний, которые меньше других потеряют от кризиса, компаний, которые работают на мировой арене и не могут быть просто так исключены из мирового процесса", - заявил представитель БКС.

Впрочем, экспертов радует тот факт, что открытие торгов по основным акциям означает возвращение к нормальной жизни. Не исключено, что уже в ближайшее время инвесторы получат доступ ко всем торгуемым инструментам.

"Это вполне ожидаемая ситуация. Думаю, мы увидим волатильность в течение нескольких дней. Теперь ждем открытия рынка по остальным инструментам", - заявил "Интерфаксу" глава НАУФОР Алексей Тимофеев.