Что произошло за день: четверг, 24 марта

Первый день торгов акциями на Мосбирже после перерыва, санкции США и Великобритании против России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На российском рынке акций "Московской биржи" прошли первые торги после почти месячного перерыва. Действовал запрет коротких продаж, Мосбиржа объявляла дискретные торги в отношении акций при их росте выше 20%. К концу торгов индекс Мосбиржи прибавил 4,4% до 2578,51 пункта (максимум дня - 2761,17 пункта), индекс РТС просел на 9% до 852,64 пункта. Более половины оборота обеспечили частные инвесторы. Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00.

- США объявили новый пакет санкций. В SDN list включены глава Сбербанка Герман Греф, первый замгендиректора РФПИ Анатолий Браверман, основной владелец и председатель совета директоров "Русской рыбопромышленной компании" Глеб Франк, а также 17 человек, входящих в топ-менеджмент или набсовет Совкомбанка. Ограничения введены в отношении 328 депутатов Госдумы и нескольких десятков оборонных предприятий.

- Великобритания ввела санкции против 33 человек и 26 организаций. Под санкции, в частности, попали глава Сбербанка Герман Греф, бывший зампред организации Лев Хасис, российский бизнесмен Олег Тиньков, партнер Романа Абрамовича по бизнесу Евгений Швидлер, замминистра обороны Дмитрий Булгаков и глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Из числа компаний в список включены Газпромбанк и Альфа-банк, а также РЖД, "Русгидро", "АЛРОСА", Россельхозбанк и Совкомфлот.

- Лидеры стран НАТО выступили с совместным заявлением. Они призвали Россию незамедлительно прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. Стороны договорились о создании четырех новых тактических группировок - в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Лидеры стран альянса призвали Китай и другие государства воздержаться от военной поддержки России и помощи ей в обходе санкций.

- Йенс Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года. Ранее планировалось, что в сентябре текущего года он перейдет на должность управляющего в Центральный банк Норвегии.

- Лидеры стран G7 заявили, что будут следить за выполнением санкций против России и координировать ответы на попытки их обхода. Они призвали Россию прекратить операцию на Украине и предостерегли страну от применения химического, биологического или ядерного оружия. В совместном заявлении также содержится призыв к странам-производителям нефти и газа наращивать добычу при ключевой роли ОПЕК.

- Алексей Венедиктов обратится в полицию в связи с выходкой у его квартиры. По словам бывшего главреда закрытой станции "Эхо Москвы", человек в форме Delivery Club положил у его порога голову свиньи, а на двери оставил наклейку с антисемитской надписью. В сервисе доставки заявили, что их сотрудники не связаны с инцидентом.

- "АвтоВАЗ" выпустит менее зависимые от импорта версии Lada. Автопроизводитель сообщает, что модели станут доступны в ближайшие месяцы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что "АвтоВАЗ" подготовит приказ о создании в Тольятти единого автосборочного производства на базе трех ныне действующих.

- YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда. Для пользователей стали доступны каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".