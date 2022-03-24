Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером в четверг

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже к закрытию рынка в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине, продолжив позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Курс доллара США составил 97 руб. в 19:00, что на 73,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 106,8 руб., подешевев на 1,21 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 95 копейки - до 101,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером в четверг, но все же сумел закрыться в умеренном плюсе. Поддержку котировкам нацвалюты продолжили оказывать возобновленные с сегодняшнего дня торги на рынке акций, позитивный настрой его участников в первый день торгов, а также решение российских властей перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

После почти месячного перерыва ЦБ накануне принял решение возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" с 24 марта, участникам рынка были доступны 33 самые ликвидные бумаги. Ранее, с 21 марта, возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ.

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