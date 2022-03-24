Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером в четверг

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже к закрытию рынка в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине, продолжив позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

ЭкономикаНа одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. ОбобщениеНа одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. ОбобщениеЧитать подробнее

Курс доллара США составил 97 руб. в 19:00, что на 73,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 106,8 руб., подешевев на 1,21 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 95 копейки - до 101,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером в четверг, но все же сумел закрыться в умеренном плюсе. Поддержку котировкам нацвалюты продолжили оказывать возобновленные с сегодняшнего дня торги на рынке акций, позитивный настрой его участников в первый день торгов, а также решение российских властей перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

После почти месячного перерыва ЦБ накануне принял решение возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" с 24 марта, участникам рынка были доступны 33 самые ликвидные бумаги. Ранее, с 21 марта, возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ.

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. Обобщение

На одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. Обобщение

Цена Brent опустилась ниже $120 за баррель

OFAC разъяснил, что сделки с золотом из российских резервов попадут под санкции

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Эффективная доля владения АФК "Система" в МТС опустилась ниже 50%

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

США объявили санкции против Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы

НСПК фиксирует снижение загрузок новых карт в Apple Pay

Российские работодатели предупредили о "высвобождении" 59 тыс. работников

Российские работодатели предупредили о "высвобождении" 59 тыс. работников

На первых торгах после перерыва индекс Мосбиржи вырос на 4,4%, индекс РТС упал на 9%

На первых торгах после перерыва индекс Мосбиржи вырос на 4,4%, индекс РТС упал на 9%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });