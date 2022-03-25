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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Цена нефти Brent достигла $119,09 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, незначительно меняясь после падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени в пятницу составляет $119,09 за баррель, что на $0,06 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $2,57 (2,1%), до $119,03 за баррель.

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Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $112,27 за баррель, что на $0,07 (0,06%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,59 (2,3%), до $112,34 за баррель.

Между тем с начала недели Brent подорожала примерно на 10%, WTI - на 9%.

Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения санкций в отношении России.

США и союзники обсуждают возможность дальнейшего скоординированного высвобождения нефтяных резервов из хранилищ, чтобы ослабить волатильность на рынках, пишет Trading Economics.

Опубликованные ранее на этой неделе данные американского Минэнерго показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.

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