G7 призывает страны-производители нефти и газа наращивать добычу
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Страны "Большой Семерки" призвали государства-производителей нефти и газа наращивать добычу и высказали мнение, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи G7.
"Мы призываем производителей нефти и газа действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки, ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль", - отмечается в нем.
В заявлении G7 также обещают принять меры по предотвращению продовольственного кризиса, вызванного событиями на Украине, и помогать Украине продовольствием.
Страны "Семерки" выразили поддержку Украине и заявили о готовности следить за четким соблюдением антироссийских санкций.