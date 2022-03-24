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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

G7 призывает страны-производители нефти и газа наращивать добычу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Страны "Большой Семерки" призвали государства-производителей нефти и газа наращивать добычу и высказали мнение, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи G7.

"Мы призываем производителей нефти и газа действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки, ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль", - отмечается в нем.

В заявлении G7 также обещают принять меры по предотвращению продовольственного кризиса, вызванного событиями на Украине, и помогать Украине продовольствием.

Страны "Семерки" выразили поддержку Украине и заявили о готовности следить за четким соблюдением антироссийских санкций.

G7 ОПЕК Украина
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